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Рекордсмен Баварії залишить клуб влітку: сторони не домовилися щодо продовження контракту

Олексій Мурзак — 28 березня 2025, 22:56
Рекордсмен Баварії залишить клуб влітку: сторони не домовилися щодо продовження контракту
Томас Мюллер
Getty Images

Ветеран Баварії Томас Мюллер влітку залишить клуб.

Про це інформує Bild.

За інформаціє журналіста видання Крістіана Фалька, сторони не змогли домовитися щодо продовженння контракту.

У лютому форвард розповів, що веде переговори з "ротен", згадуючи "спортивну складову та фінансову сторону".

Мюллер є вихованцем Баварії, за першу команду якої виступає із сезону 2008/09. Разом з мюнхенським клубом він виграв 32 різні трофеї, включаючи 12 Срібних салатниць і дві перемоги в Лізі чемпіонів.

На старті поточного сезону Томас побив рекорд легендарного Зеппа Маєра та став рекордсменом Баварії за кількістю матчів за клуб. Нинішнього сезону він провів вже провів 34 поєдинки за команду у всіх турнірах, забивши 5 голів голів і віддавши 5 асистів.

Раніше один із лідерів Баварії, хавбек Баварії Йозуа Кімміх, прокоментував продовження контракту з мюнхенським колективом.

Баварія Томас Мюллер

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