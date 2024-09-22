Ти – продажна собака: Алієв засудив залучення Тимощука до російського воєнного аукціону

Ексгравець Динамо та збірної України Олександр Алієв різко засудив дії українського тренера російського Зеніта Анатолія Тимощука, який передав футболку на російський воєнний аукціон.

Про це футболіст розповів в Instagram.

"Хочу сказати за цю кінчену б***ь – за Тимощука, який виставив футболку та допомагає російським тваринам. Я з перших днів казав, що це кінчена мерзота. Ти що ж така б**ь, Тимощук?

Мені дуже і дуже шкода, що я грав з тобою в одній збірній – у збірній України. Ти – російська продажна собака, яка за гроші продалася.

Але запам’ятай – у тебе тут живуть батьки. Дебіл ти кінчений. Тимощук, ти – п***р. Запам’ятай раз і назавжди", – сказав Алієв.