Колишня дружина Тимощука: Толік дуже креативний у плані пробивання дна

Надія Навроцька, колишня дружина Анатолія Тимощука вважає, що зрадник України буде й надалі пробивати дно.

Своїми думками про колишнього чоловіка Надія поділилася в інтерв’ю Sport-express.ua.

"Толік у цьому плані дуже креативний і знайде куди ще падати. Я навіть не дивуюсь його вчинкам. Що стосується цього аукціону, то це щось із рубрики "Боже, яке кончене". Молодець, Толік, Курська область історично належить Україні і ЗСУ її вже звільняють, тому підтримуй українців.

В Росії система стає все більш неадекватною і там закручують всім гайки – а-ля сталінські часи. Постійно йде тиск і підбурювання. Щоб там працювати, треба показувати, що ти є прибічником "російської адекватності". Якщо він буде сидіти тихо, то буде ставати підозрілим для російських спецслужб.

До нього будуть виникати питання і Толіку треба підтверджувати свою прихильність "руському міру" або втікати. Але як він втече, якщо перевів у Росію всі гроші з Німеччини вже після початку війни", – сказала Навроцька.