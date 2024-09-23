Експартнер Тимощука: В Толіка пляшка в дупі

Захисник Інтер Маямі Сергій Кривцов відреагував на ганебний вчинок Анатолія Тимощука, який передав свою футболку на російський воєнний аукціон.

У своєму Instagram Кривцов жорстко пройшовся по зраднику України, з яким вони разом виступали за національну збірну.

"Толік-єб***к, ох і рожа, хоча яка вона повинна бути, коли в тебе пляшка в дупі", – написав Кривцов.

Ще більше Тимощуку "напхав" Олександр Алієв, який назвав свого експартнера кінченою б****ю, російською продажною собакою та п*****м.

Наразі Тимощук працює помічником тренера у санкт-петербурзькому Зєніті. Вже понад два з половиною роки ексгравець збірної України мовчить про війну, а тепер він долучився до прямої підтримки окупантів.

Раніше Українська асоціація футболу виключила Тимощука з реєстру національних збірних і позбавила всіх регалій, також у нього відібрали звання почесного громадянина Луцька.