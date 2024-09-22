Тимощук вчергове зганьбився: ексгравець збірної України допоміг Курській області

Колишній футболіст національної збірної України та донецького Шахтаря Анатолій Тимощук передав футболку пітерського Зеніта зі своїм автографом на аукціон, направлений на допомогу Курській області.

Футболка Тимощука була продана за 700 тисяч рублів (7500 тисяч доларів). Інші футболісти, тренери та колишні гравці Зеніта виручили в десятки разів менше – від 26 до 80 тисяч рублів.

"Футболка у кольорах блокадної стрічки до матчу до Дня пам'яті жертв блокади Ленінграда. Вторговані кошти будуть направлені в Курську область", – йдеться в описі лоту.

Зазначимо, що наразі 45-річний українець працює помічником тренера у санкт-петербурзькому Зеніті. Він жодним чином не засудив повномасштабне вторгнення. За це Українська асоціація футболу виключила його з реєстру національних збірних і позбавила всіх регалій. Утім, зрадник намагався всіляко оскаржувати рішення УАФ.

Нагадаємо, нещодавно Олександр Алієв заявив, що Тимощука потрібно засудити до смертної кари за зраду України.