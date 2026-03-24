Відомий журналіст розкрив прізвище головного фаворита на посаду тренера Атлетика

Софія Кулай — 24 березня 2026, 10:10
Колишній тренер дортмундської Боруссії Едін Терзич може продовжити свою наставницьку кар'єру в Атлетик Більбао.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

43-річний німецький спеціаліст є головним фаворитом на посаду головного коуча іспанського клубу.

Зазначається, що сам Терзич відкритий до переходу та вже навіть веде перемовини з іспанцями, які перебувають на просунутій стадії. На цей тренерський трансфер можуть вплинути вибори у клубі.

Нагадаємо, що нинішній головний тренер "басків" Ернесто Вальверде залишить "червоно-білих" після завершення поточного сезону-2025/26. Іспанський фахівець востаннє очолив "левів" влітку 2022-го. Відтоді провів на чолі команди 189 матчів.

Щодо Терзича, то німець з кінця червня 2024-го перебуває без команди. Він двічі очолював Боруссію Дортмунд та загалом команда провела під його керівництвом 125 ігор.

Едін привів "джмелів" до двох трофеїв – Суперкубку Німеччини (2019/20) та Кубку країни (2020/21).

Ще восени минулого року була інформація, що Терзич може очолити Монако.

Відзначимо, що Атлетик Більбао після 29 турів посідає 9-те місце, маючи у своєму активі 38 балів. Наступний матч "басків" відбудеться 5 квітня, коли зіграють на виїзді проти Хетафе (старт о 15:00 за київським часом).

Боруссія Дортмунд Едін Терзич Атлетик Більбао

