Футболісти Реала кардинально змінили думку про Арбелоа на тлі переможної серії

Головний тренер мадридського Реала Альваро Арбелоа вдалось змінити думку більшості футболістів команди, які були незадоволені роботою під його керівництвом.

Про це інформує Marca.

Велика кількість лідерів "вершкових" довіряє нинішньому наставнику. Атмосфера у колективі змінилась після переможної серії команди, яка триває вже п'ять матчів поспіль.

На тлі звитяг футболісти "Королівського клубу" повірили у правильність тактичних рішень іспанського спеціаліста та його тренерського штабу.

Зазначається, що серед гравців, які підтримують Арбелоа, є Вінісіус Жуніор, Антоніо Рюдігер, Тібо Куртуа, Орельєн Чуамені та капітан команди Федеріко Вальверде. Також до цього списку слід додати Арду Гюлера, Брахіма Діаса та Франа Гарсію.

Іспанське видання відзначає, що Арбелоа розраховує залишитись головним тренером Реала на наступний сезон-2026/27, а таке його прагнення підтримують провідні футболісти мадридської команди.

Нагадаємо, що Альваро замінив Хабі Алонсо біля керма "вершкових" у середині січня 2026-го. Відтоді провів на чолі "Королівського клубу" 17 ігор: 13 перемог та 4 поразки.

Портал Transfermarkt повідомляє, що чинний контракт Арбелоа з Реалом розрахований до кінця червня 2027 року.

Раніше повідомлялось, що гравці іспанського гранда вважають, що Арбелоа є лише тимчасовим головним наставником першої команди. Водночас у пресі подейкували, що наступниками Альваро на чолі Реала можуть стати екстренер Ліверпуля Юрген Клопп або нинішній головний коуч італійського Мілана Массіміліано Аллегрі.

Відзначимо, що Реал продовжує боротьбу за чемпіонство Ла Ліги та трофей Ліги чемпіонів. У чвертьфіналі ЛЧ мадридці зіграють проти мюнхенської Баварії (7-го та 15-го квітня).