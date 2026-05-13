Українець Кревсун допоміг молодіжній команді Боруссії виграти Кубок Прем’єр-ліги

Український правий захисник Данило Кревсун у складі другої команди дортмундської Боруссії тріумфував у Кубку Прем'єр-ліги (Premier League International Cup).

У вівторок, 12 травня, Боруссія обіграла Реал Мадрид у фіналі з рахунком 1:0.

Український футболіст зіграв у шести із семи поєдинків команди в рамках цього змагання.

Premier League International Cup – це футбольний турнір, що проводиться під егідою англійської Прем'єр-ліги. Формат змагання передбачає участь шістнадцяти англійських клубів та шістнадцяти запрошених команд.

Вихованець донецького Шахтаря перебуває в системі дортмундської Боруссії з 2023 року. Данило вже потрапляв до заявки головної команди Боруссії на матч Ліги чемпіонів, але досі не дебютував. Його контракт з німецьким клубом завершується у червні 2026 року.

Кревсун також регулярно викликається до складу молодіжної збірної України. У синьо-жовтій футболці хавбек забив 2 голи у 5 матчах.

Нагадаємо, що Боруссія Дортмунд хоче продовжити контракт із Кревсуном.

Також гравець молодіжної збірної України забив ефектний гол за резервістів Боруссії.