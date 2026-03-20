Кінець епохи: багаторічний наставник Атлетика анонсував відхід з команди після завершення сезону

Олексій Мурзак — 20 березня 2026, 14:52
Головний тренер Атлетика Білбао Ернесто Вальверде залишить клуб після завершення поточного сезону.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Рішення було ухвалено спільно з керівництвом і озвучено у відеозверненні фахівця.

"Привіт усім. Це звернення до вас, щоб оголосити, що наступного сезону я не буду тренером Атлетика. Це рішення я обмірковував деякий час та обговорював із клубом. Я хотів поділитися з вами.

Водночас я хочу наголосити, що у нас залишилося десять важливих матчів у лізі, починаючи з цієї неділі проти Бетіса", – сказав тренер.

Це третій період роботи Вальверде в якості наставника клубу (2003-05, 2013-17, 2022-26).

За цей час він вигравав із клубом Суперкубок Іспанії у сезоні 2015/16 та Кубок Іспанії 2023/24.

Саме він є рекордсменом за кількістю матчів на чолі команди. Уже в найближчому турі показник 62-річного наставника досягне 495 ігор.

Нагадаємо, у 29 турі Атлетик програв Жироні Віктора Циганкова та Владислава Ваната. 

