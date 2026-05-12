Боруссія Дортмунд підписала захисника РБ Зальцбург

Французький захисник РБ Зальцбург Жоан Гаду стане гравцем Боруссії Дортмунд.

Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.

Трансфер офіційно відбудеться 1 липня поточного року. Контракт розрахований до літа 2031 року. Сума трансферу, за різними джерелами, складе 20 – 25 мільйонів євро.

Гаду виступає на позиції центрального захисника. Він є вихованцем академії ПСЖ, проте за дорослу команду парижан не грав. Кольори РБ Зальцбурга захищає з вересня 2024 року.

У поточному сезоні провів 33 матчі на клубному рівні, результативними діями не відзначався. На його рахунку є 8 матчів за юнацьку збірну Франції U-19.

Нагадаємо, кілька днів тому центральний захисник Боруссії Дортмунд Ніклас Зюле оголосив про завершення кар'єри.