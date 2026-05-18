Я не наївна людина, а реаліст, – тренер Боруссії Дортмунд оцінив можливості команди на наступний сезон

Володимир Слюсарь — 18 травня 2026, 20:35
Головний тренер дортмундської Боруссії Ніко Ковач песимістично оцінив можливості команди на наступний сезон.

Про це він розповів в інтерв'ю WAZ.

"Я знаю, що всі природно очікують більше, вище, далі, швидше. Але я не бачу, щоб ми кидали виклик Баварії наступного року. Я не наївна людина, а реаліст, і намагаюся подивитися на все в перспективі. Мюнхенці мають набагато більше грошей і зірок, ніж у нас".

У цьому сезоні клуб достроково втратив шанси на трофей у Кубку Німеччини, поступившись Байєру Леверкузену, а в Лізі чемпіонів дортмундці вилетіли від Аталанти в 1/16 фіналу.

Нагадаємо, що в січні повідомлялося, що Ніко Ковач може змінити Бундеслігу на англійську Прем'єр-лігу.

Також Боруссія Дортмунд забезпечила собі друге місце в Бундеслізі і пройде в наступний сезон Ліги чемпіонів, де може стати потенційним суперником Шахтаря.

