Колишній тренер Боруссії Дортмунд може очолити Монако

Новим головним тренер Монако може стати Едін Терзич.

Про це повідомляє L'Equipe.

Французьке видання підтверджує інформацію Фабріціо Романо про те, що керівництво Монако всерйоз розглядає можливість звільнення нинішнього головного тренера Аді Гюттера. Низка людей у керівництві клубу підтримують саме кандидатуру Терзича, хоча розглядаються й інші варіанти.

42-річний фахівець у 2022 – 2024 роках очолював Боруссію Дортмунд, це його єдиний досвід самостійної роботи. Терзич знаходиться у статусі безробітного з літа 2024 року. Раніше його розглядали як кандидата на заміну Еріку тен Гагу в леверекузенському Баєрі.

Нагадаємо, в останніх п’яти матчах у всіх турнірах Монако здобув лише одну перемогу. Гюттер очолює команду з літа 2023 року.