Карпати виплатять борги як правонаступник попереднього клубу

Львівські Карпати виплатять старі борги перед футболістами як офіційний правонаступник класичних Карпат.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Зазначаться, що львів'яни були готові до отримання відповідного статусу. Сума боргів склала 7-8 млн доларів.

Також ТаТоТаке повідомляє, що клуб невдовзі має оголосити про призначення Владислава Лупашка новим головним тренером. Нагадаємо, напередодні Карпати розірвали контракт з Мироном Маркевичем за взаємною згодою сторін.

За інформацією інсайдера Ігоря Бурбаса, наставник покинув клуб через недостатню комплектацію першої команди та приїзд нового тренерського штабу на чолі із Лупашком у команду U-19.

У сезоні-2023/24 клуб посів друге місце в Першій лізі й вийшов в Українську Прем'єр-лігу.