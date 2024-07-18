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Карпати визнані правонаступниками колишнього клубу

Микола Дендак — 18 липня, 21:30
Карпати визнані правонаступниками колишнього клубу

Спортивний Арбітражний суд у Лозанні визнав львівські Карпати правонаступником старого клубу.

Про це повідомляє пресслужба "левів".

Зазначається, що команда повинна виконати зобов’язання перед Крістобалем Маркесом Креспо. Вона очікувала на таке рішення, тож готова виконувати ухвалені рішення.

Нагадаємо, напередодні Карпати розірвали контракт з головним тренером Мироном Маркевичем за взаємною згодою сторін.

За інформацією інсайдера Ігоря Бурбаса, наставник покинув клуб через недостатню комплектацію першої команди та приїзд нового тренерського штабу на чолі із Владиславом Лупашком у команду U-19. Саме екстренера Інгульця можуть призначити новим головним тренером "левів".

У сезоні-2023/24 клуб посів друге місце в Першій лізі й вийшов в Українську Прем'єр-лігу.

CAS (Спортивний арбітражний суд в Лозанні) Карпати

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