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Журналіст назвав причину, чому Григорчук покинув Чорноморець

Владислав Уткін — 29 червня, 12:18
Журналіст назвав причину, чому Григорчук покинув Чорноморець

Український тренер Роман Григорчук покинув одеський Чорноморець через сумнівну репутацію керівників клубу.

Про це розповів журналіст Михайло Співаковський у програмі ТаТоТаке.

"Григорчук, який хотів побудувати команду у своєму улюбленому місці, дає шанс керівництву. Зі своїми помічниками він до двох годин ночі не спав щодня, переглядаючи новачків.

Що вони отримали у підсумку? Підписання Рудька та Бутка, продовження контракту з Бадібангою і деякі шанси викупити в Олександрії Авагімяна. Перед останнім двома були борги.

Вони проводили перемовини, за моєю інформацією, з Тотовицьким, зі Степанюком, з Вантухом. Проте вийшла ситуація, що через репутацію цього Чорноморця, з цим керівництвом, через борги – люди відмовлялися. Терпець увірвався. Я тут Григорчука розумію", — сказав Співаковський.

Нагадаємо, Роман Григорчук очолив азербайджанський Нефтчі. Після того у ЗМІ почали ширитися чутки, що його може замінити Юрій Максимов, але пізніше той спростував цю інфомацію. Згодом, з'явилась інформація, що новим тренером одеситів стане Олексій Антонов.

Михайло Співаковський Чорноморець Роман Григорчук

Роман Григорчук

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