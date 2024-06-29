Журналіст назвав причину, чому Григорчук покинув Чорноморець

Український тренер Роман Григорчук покинув одеський Чорноморець через сумнівну репутацію керівників клубу.

Про це розповів журналіст Михайло Співаковський у програмі ТаТоТаке.

"Григорчук, який хотів побудувати команду у своєму улюбленому місці, дає шанс керівництву. Зі своїми помічниками він до двох годин ночі не спав щодня, переглядаючи новачків.

Що вони отримали у підсумку? Підписання Рудька та Бутка, продовження контракту з Бадібангою і деякі шанси викупити в Олександрії Авагімяна. Перед останнім двома були борги.

Вони проводили перемовини, за моєю інформацією, з Тотовицьким, зі Степанюком, з Вантухом. Проте вийшла ситуація, що через репутацію цього Чорноморця, з цим керівництвом, через борги – люди відмовлялися. Терпець увірвався. Я тут Григорчука розумію", — сказав Співаковський.