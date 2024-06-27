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Вперше про це чую: Максимов прокоментував чутки про перехід у Чорноморець

Микола Дендак — 27 червня, 11:28
Вперше про це чую: Максимов прокоментував чутки про перехід у Чорноморець

Головний тренер Дніпра-1 Юрій Максимов розповів, що чутки про нібито перехід наставника в одеський Чорноморець не відповідають дійсності.

Його слова передає Український футбол.

"Дніпро-1 доживає свій останній день? Мені нічого про це невідомо. Ще про це не читав. Чи переходжу я в Чорноморець? Перший раз про це чую. Це неправда. Чекаємо 1-го числа та інформацію від керівництва, потім будемо вирішувати", — сказав наставник.

Раніше у ЗМІ почала з'являтись інформація, що Дніпро-1 може припинити своє існування. Дніпряни на фоні негативних про себе чуток продовжують розпродавати провідних гравців. Комерційний директор команди В'ячеслав Фрідман повідомив, що дніпровський клуб вже майже помер.

Юрій Максимов СК Дніпро-1 Чорноморець

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