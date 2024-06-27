Вперше про це чую: Максимов прокоментував чутки про перехід у Чорноморець

Головний тренер Дніпра-1 Юрій Максимов розповів, що чутки про нібито перехід наставника в одеський Чорноморець не відповідають дійсності.

Його слова передає Український футбол.

"Дніпро-1 доживає свій останній день? Мені нічого про це невідомо. Ще про це не читав. Чи переходжу я в Чорноморець? Перший раз про це чую. Це неправда. Чекаємо 1-го числа та інформацію від керівництва, потім будемо вирішувати", — сказав наставник.

Раніше у ЗМІ почала з'являтись інформація, що Дніпро-1 може припинити своє існування. Дніпряни на фоні негативних про себе чуток продовжують розпродавати провідних гравців. Комерційний директор команди В'ячеслав Фрідман повідомив, що дніпровський клуб вже майже помер.