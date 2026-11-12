Вже немає міст, де повністю спокійно: Григорчук – про футбол під час тривог

Тренер Чорноморця Роман Григорчук поділився думкою щодо проблем в українському футболі через повітряні тривоги, які впливають на проведення матчів.

Про це він розповів в інтерв'ю Sport.ua

"Зараз ми не зможемо знайти оптимального рішення – повітряні тривоги вже лунають у кожному куточку України. Якщо раніше можна було говорити, що на заході країни було безпечніше, то зараз не можна так сказати – вже немає міст, де повністю спокійно. Моя думка, треба продовжувати грати так, як ми граємо зараз, треба продовжувати жити. Повітряні тривоги, звісно, негативно впливають на проведення матчів, але ми розуміємо, що треба виходити з положення, а тренерам команд знаходити якісь компроміси. Перенесення поєдинків на захід України? Все можливо, але якщо зараз говорити про Чорноморець... Для нас цей варіант буде ще складніший, зважаючи на різні фактори, зокрема складну логістику. Думаю, треба продовжувати грати та намагатись знайти розумний вихід із ситуації", – сказав Григорчук.

Зазначимо, що напередодні через тривогу вдруге було перенесено на інший день матч восьмого туру Першої ліги між Черніговом та Інгульцем. Також в УПЛ не дограли поєдинок Харків – Карпати.

Це викликало великий резонанс через рішення "левів". Вони залишити стадіон уже через годину після оголошення тривоги, що не сподобалось інвестору харків'ян.