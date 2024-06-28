Інсайдер повідомив, хто замінить Григорчука в Чорноморці
Ексгравець Чорноморця Олексій Антонов стане новим головним тренером команди.
Про це розповів ведучий "ТаТоТаке" Михайло Співаковський.
"Прізвище, яке я чув максимальну кількість разів зі своїх джерел – це Олексій Антонов. З одного боку, типу логічно, адже протягом певного періоду він був виконувачем обов’язків і зараз працював у клубі.
З іншого боку, якась фантастична мура, тому що Антонов 16 червня офіційно пішов з клубу. Я не знаю, яка там офіційна версія. З того, що я знаю – це а-ля "я втомився, я йду". І пішов він, вже маючи на той момент пропозицію Олександрії. Я так розумію, що порадив його Сергій Кравченко, який працював з Антоновим у якості гравця в Чорноморці.
Передбачалося, що Антонов буде керувати процесом, поки , Ротань, Кравченко і, я думаю, Євген Гресь будуть на Олімпіаді. Тобто в Антонова зараз діючий контракт з новим клубом. Авторитетні джерела кажуть, що Антонов однією ногою головний тренер Чорноморця", – сказав Співаковський.
Нагадаємо, Роман Григорчук очолив азербайджанський Нефтчі. Після того у ЗМІ почали ширитися чутки, що його може замінити Юрій Максимов, але пізніше той спростував цю інфомацію.