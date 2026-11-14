Набралися терпіння: Григорчук підтвердив інформацію про борги Чорноморця перед гравцями

Головний тренер одеського Чорноморця Роман Григорчук підтвердив інформацію про заборгованість клубу перед гравцями, зазначивши, що це реальність, з якою команді доводиться жити.

Його слова передає Український футбол.

"Від себе загалом можу сказати: так, у нас є заборгованість. Водночас ми чудово усвідомлюємо, у якій реальності доводиться жити, тому набралися терпіння. Я бачу щире прагнення керівництва та реальні кроки задля того, щоб остаточно закрити це питання".

Також фахівець зазначив, що намагається абстрагуватися від цього питання, оскільки, на його погляд, тренер має займатися своїми обов'язками, а не регулювати фінансову ситуацію у колективі.

"Намагаюся якомога менше брати участь у таких питаннях. Хотілося б, щоб кожен займався своєю роботою. У тренера її й так багато — тренування, матчі, аналіз гри, індивідуальні заняття з футболістами. Про виплати мають говорити ті, хто за них відповідає".

Зазначимо, що Григорчук втретє став на чолі Чорноморця на початку поточного року. З того моменту команда провела 24 матчі (10 перемог, 6 нічиїх, 8 поразок). Наразі одеський клуб посідає 11 місце у турнірній таблиці УПЛ, здобувши за 11 турів 9 залікових балів.

Наступний поєдинок "моряки" проведуть 23 листопада проти Епіцентра у межах 13-го туру української першості. Старт зустрічі запланований о 13:00 за київським часом.

Напередодні стало відомо, що Чорноморець отримав третій трансферний бан від ФІФА. Клубу заборонено реєструвати нових футболістів впродовж наступних трьох трансферних вікон.

До цього одеський колектив отримував аналогічне покарання від світового футбольного органу у грудні минулого року та у жовтні цього року.