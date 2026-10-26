Григорчук: Повинні були вигравати матч з Карпатами

Головний тренер одеського Чорноморця Роман Григорчук оцінив нічию з львівськими Карпатами (0:0) у 10 турі чемпіонату України.

Його повідомляє пресслужба клубу.

Тренер пояснив, чому команда не змогла дотиснути суперника у матчі з чисельною більшістю.

"Я скажу так: думаю, ми мали цей матч виграти. Ми мали все: грали у більшості, мали декілька моментів, аби ухвалити рішення і забити. Напевно, один-два моменти можна вважати стовідсотковим. Але це все слова. У такій ситуації зрозуміло, що ми більше були з м'ячем. Однак за таких умов, коли ми грали більшість часу на чужій частині поля, вирішує майстерність у завершенні атаки. І поки що, на жаль, це слабке місце.

Ми розуміємо, що треба робити – багато працювати. Кінцівка атаки – це, звісно, про майстерність. Звичайно, ми маємо кілька варіантів завершення атаки, але кожен атакувальний гравець має правильно оцінити ситуацію, ухвалити рішення і виконати. Все. Цього нам не вистачає протягом всього цього часу. Мусимо над цим працювати. Хоча я розумію, що додати в цьому компоненті – майстерності – дуже непросто", – підсумував Григорчук.