Це була гарна подорож, – Степаненко попрощався з Шахтарем

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко попрощався з донецьким клубом, за який напередодні провів останній матч.

Відповідний пост 35-річний футболіст зробив у Instagram.

"Це була гарна подорож! Дякую, Шахтар! Все заради Перемоги... і назавжди в моєму серці", – написав Степаненко ат прикріпив відеоролик з найкращими моментами у складі "гірників".

Напередодні Шахтар оголосив, що матч з дортмундською Боруссією (3:1) у Лізі чемпіонів став для Степаненка останнім, а деталі його відходу мають з'явитися пізніше.

Раніше з'явилася інформація, що Степаненко перейде у турецький Еюпспор, з яким підпише 1,5-річний контракт.

Цього сезону 35-річний опорник перестав бути основним на своїй позиції. Впродовж цієї кампанії Степаненко лише тричі виходив у стартовому складі – по разу в УПЛ, Кубку України та Лізі чемпіонів.

Зазначимо, що півзахисник виступає за донецький клуб з 2010 року. На його рахунку 439 матчів та 30 голів. З клубом він виграв 25 трофеїв.