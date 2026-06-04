Андреа більш вимогливий. Він контролює процес: Степаненко – про роботу з Мальдерою

Помічник головного тренера збірної України Андреа Мальдери Тарас Степаненко розповів, що італійський фахівець вимогливий та контролює всі процеси у національній команді.

Його слова передає ютуб-канал Трендець.

"Андреа більш вимогливий. Він контролює процес. Ви бачили, як він повністю веде тренування, підказує. Зараз він головний тренер і на ньому найбільша відповідальність, так само як і на нас, але як лідер він повинен бути строгим, і це відчувається".

Нагадаємо, що раніше сам Мальдера пояснив, чому вирішив включити Степаненка до тренерського штабу збірної України.

Відзначимо, що напередодні Мальдера успішно дебютував на чолі збірної. 31 травня "синьо-жовті" переграли Польщу 2:0. Вже 7 червня національна команда України проведе товариську гру проти Данії (о 19:30 за київським часом).

Раніше свої думки про італійського фахівця озвучив півзахисник національної команди України Руслан Малиновський.