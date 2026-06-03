Степаненко – про тренерську роботу: Нові вимоги, нові завдання

Колишній гравець збірної України Тарас Степаненко поділився враженнями від перших днів роботи у тренерському штабі Андреа Мальдері.

Слова Степаненка наводить пресслужба УАФ.

"Трохи було незвично. Такі змішані відчуття: ніби щойно був по той бік кромки, а зараз уже на лавці. Нові вимоги, нові завдання. Цікаво, як це все відбувається і скільки лунає завдань у навушниках – там говорять, тут перекладають.

Це цікавий досвід, є переживання. Розумієш, що я зробив усе, що мав зробити ще до матчу. Не під час гри – під час матчу ти вже тільки щось підказуєш, але все настільки швидко відбувається, що іноді навіть не встигаєш. Момент пройшов – і все. Але це новий досвід, навчаюсь", – заявив Степаненко.