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Степаненко – про тренерську роботу: Нові вимоги, нові завдання

Олег Дідух — 3 червня 2026, 13:22
Степаненко – про тренерську роботу: Нові вимоги, нові завдання
Тарас Степаненко
УПЛ

Колишній гравець збірної України Тарас Степаненко поділився враженнями від перших днів роботи у тренерському штабі Андреа Мальдері.

Слова Степаненка наводить пресслужба УАФ.

"Трохи було незвично. Такі змішані відчуття: ніби щойно був по той бік кромки, а зараз уже на лавці. Нові вимоги, нові завдання. Цікаво, як це все відбувається і скільки лунає завдань у навушниках – там говорять, тут перекладають.

Це цікавий досвід, є переживання. Розумієш, що я зробив усе, що мав зробити ще до матчу. Не під час гри – під час матчу ти вже тільки щось підказуєш, але все настільки швидко відбувається, що іноді навіть не встигаєш. Момент пройшов – і все. Але це новий досвід, навчаюсь", – заявив Степаненко.

Раніше сам Мальдера пояснив, чому вирішив включити Степаненка до тренерського штабу збірної України.

Збірна України з футболу Тарас Степаненко Андреа Мальдера

Тарас Степаненко

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