Матч з Боруссією стане останнім матчем Степаненка за Шахтар – ЗМІ

Для півзахисника донецького Шахтаря Тараса Степаненка матч з Боруссією Дортмунд у 8 турі Ліги чемпіонів стане останнім у футболці "гірників".

Про це повідомляє Terrikon.

Гравець невдовзі перейде у турецький Еюпспор, з яким підпише 1,5-річний контракт.

Нагадаємо, Степаненко виступає за Шахтар з 2010 року. Цього сезону 35-річний опорний півзахисник перестав бути основним на своїй позиції. Впродовж цієї кампанії Степаненко лише тричі виходив у стартовому складі – по разу в УПЛ, Кубку України та Лізі чемпіонів.

Загалом на його рахунку 13 матчів у сезоні-2024/25 та лише один гол у недограному матчі УПЛ проти криворізького Кривбаса.

Нагадаємо, на початку січня була інформація, що ним цікавиться Сівасспор.