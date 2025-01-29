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Матч з Боруссією стане останнім матчем Степаненка за Шахтар – ЗМІ

Олександр Булава — 29 січня 2025, 21:26
Матч з Боруссією стане останнім матчем Степаненка за Шахтар – ЗМІ
Тарас Степаненко
ФК Шахтар

Для півзахисника донецького Шахтаря Тараса Степаненка матч з Боруссією Дортмунд у 8 турі Ліги чемпіонів стане останнім у футболці "гірників".

Про це повідомляє Terrikon.

Гравець невдовзі перейде у турецький Еюпспор, з яким підпише 1,5-річний контракт.

Нагадаємо, Степаненко виступає за Шахтар з 2010 року. Цього сезону 35-річний опорний півзахисник перестав бути основним на своїй позиції. Впродовж цієї кампанії Степаненко лише тричі виходив у стартовому складі – по разу в УПЛ, Кубку України та Лізі чемпіонів.

Загалом на його рахунку 13 матчів у сезоні-2024/25 та лише один гол у недограному матчі УПЛ проти криворізького Кривбаса.

Нагадаємо, на початку січня була інформація, що ним цікавиться Сівасспор.

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