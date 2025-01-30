Шахтар оголосив про відхід Степаненка

Для півзахисника Тараса Степаненка матч з Боруссією Дортмунд у 8 турі Ліги чемпіонів став останнім за донецький Шахтар.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі майбутнього гравця "гірники" оголосять у четвер, 30 січня.

Напередодні повідомлялося, що Степаненко невдовзі перейде у турецький Еюпспор, з яким підпише 1,5-річний контракт.

Цього сезону 35-річний опорник перестав бути основним на своїй позиції. Впродовж цієї кампанії Степаненко лише тричі виходив у стартовому складі – по разу в УПЛ, Кубку України та Лізі чемпіонів.

Зазначимо, що півзахисник виступає за донецький клуб з 2010 року. На його рахунку 439 матчів та 30 голів. З клубом він виграв 25 трофеїв.

Нагадаємо, на початку січня була інформація, що ним цікавиться Сівасспор.