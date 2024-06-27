Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Степаненко розповів, чи планує він завершувати кар'єру в збірній України

Микола Дендак — 27 червня, 13:51
Степаненко розповів, чи планує він завершувати кар'єру в збірній України

Опорний півзахисник донецького Шахтаря та збірної України Тарас Степаненко розповів, що він готовий грати за національну команду, доки його викликатиме тренер.

Про це він заявив у коментарі для Трендеця.

"Мені дуже сподобались слова Мюллера, який сказав, що доки грає у футбол він буде доступний для тренера збірної. Чому так? Бо для мене було б легше сказати, що я йду і сидіти з дружиною в Іспанії та дивитись футбол по телевізору.
Але я не можу цього зробити, тому що у кожного в нашій країні є свій борг. І є багато хлопців, які захищають нашу країну на війні, а я футболіст, я граю у футбол. Якщо мене тренер викликає до національної збірної, то я зітру всі коліна, але зроблю все для нашої країни", — сказав гравець.

Напередодні Степаненко заявив, що люди та журналісти дарма відправляють його на пенсію.

Нагадаємо, в останньому третьому турі групового етапу чемпіонату Європи Україна зіграла в нульову нічию з Бельгією.

У паралельному матчі між Румунією та Словаччиною також була зафіксована нічия. Зрештою, останнє місце у групі E посіла саме збірна України. Групу виграли румуни, другими йдуть бельгійці, а словаки посіли 3 місце.

Збірна України з футболу Тарас Степаненко Шахтар

Тарас Степаненко

Степаненко назвав найнебезпечнішого гравця збірної Бельгії
У Степаненка накипіло через питання про завершення кар’єри: А чому не кажуть, що мені 34, коли ми обігрували Барселону?
Степаненко прокоментував схему гри проти збірної Словаччини
Ексзахисник Шахтаря відхрестився від скандальної заяви про Степаненка
Подзвоню Степаненку та скажу, щоб той закінчував кар'єру — Рац прокоментував матч Румунія — Україна

Останні новини