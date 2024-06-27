Степаненко розповів, чи планує він завершувати кар'єру в збірній України

Опорний півзахисник донецького Шахтаря та збірної України Тарас Степаненко розповів, що він готовий грати за національну команду, доки його викликатиме тренер.

Про це він заявив у коментарі для Трендеця.

"Мені дуже сподобались слова Мюллера, який сказав, що доки грає у футбол він буде доступний для тренера збірної. Чому так? Бо для мене було б легше сказати, що я йду і сидіти з дружиною в Іспанії та дивитись футбол по телевізору.

Але я не можу цього зробити, тому що у кожного в нашій країні є свій борг. І є багато хлопців, які захищають нашу країну на війні, а я футболіст, я граю у футбол. Якщо мене тренер викликає до національної збірної, то я зітру всі коліна, але зроблю все для нашої країни", — сказав гравець.

Напередодні Степаненко заявив, що люди та журналісти дарма відправляють його на пенсію.

Нагадаємо, в останньому третьому турі групового етапу чемпіонату Європи Україна зіграла в нульову нічию з Бельгією.

У паралельному матчі між Румунією та Словаччиною також була зафіксована нічия. Зрештою, останнє місце у групі E посіла саме збірна України. Групу виграли румуни, другими йдуть бельгійці, а словаки посіли 3 місце.