У Степаненка накипіло через питання про завершення кар’єри: А чому не кажуть, що мені 34, коли ми обігрували Барселону?

Півзахисник збірної України Тарас Степаненко вважає, що люди та журналісти дарма відправляють його на пенсію.

На цю тему віцекапітан національної команди висловився на пресконференції.

"Хочу вже по цій темі розставити крапки над "і", щоб все було зрозуміло. Дивіться, коли людині за 30, всі починають казати, що вона стара у футболі. І воно береться звідкись з неба, я не знаю. Але на що дивлюся я. Я не слухаю, що кажуть, пишуть.

У мене є своя голова, я працюю.

Ми щодня бігаємо з датчиками, які показують фізичний стан у грі, тренуванні, де завгодно. І коли дивишся на ці датчики після гри – там все зрозуміло. Там ти нікого не зможеш обдурити, обманути і щось зробити.

Тому коли люди реагують на результат, команда програє – "Все, Степаненко старий". А чому не кажуть, що мені 34, коли ми обігрували Барселону? Коли грали з Англією, Італією – мені теж було 34 роки. А що змінилося? Я цього не розумію. Останні пів року були для мене не дуже вдалі, тому що в мене були травми? Окей, нема питань.

Але ж ніхто не бачить, що після кожної гри, в якій я не грав у чемпіонаті України, я приходжу додому, стаю на доріжку й біжу 12 кілометрів. Для того, щоб коли тренер дасть мені шанс зіграти – щоб я був на тому рівні, на якому я повинен бути. Оце головне – не те, що кажуть, а те, що робиш", – сказав Степаненко.