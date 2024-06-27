Степаненко: Я таку професійну збірну не бачив за всю історію України

Опорний півзахисник донецького Шахтаря та збірної України Тарас Степаненко вважає сьогоднішню національну команду найбільш професійною за всю історію.

Про це він заявив у коментарі для Трендеця.

"Скажу так, за цей період, що ми готувались до матчів на Євро-2024, я був на 100% впевнений, що ми переможемо збірну Румунії. Я бачив як всі працюють. У залі черга стоїть, щоб зі штангою працювати, у кожного свій процес, всі працюють. Я таку професійну збірну не бачив за всю історію України.

Для мене це теж загадка, тому що ми зіграли добре з Німеччиною. Ну так, був провал на стандартах з поляками, але сама гра була гарною для нашої збірної. Молдован прибили. Всі були готові на тренуванні. Щоб ти розумів, ми на тренуванні іноді не можемо гол забити, бо всі віддаються, стеляться, тактично все. І Румунія забиває нам тричі. Для мене це був такий шок, я від нього досі відійти не можу.

Як на мене, нам не вистачало злості. Зараз багато пишуть, а ми багато читаємо. І я думаю, що ми вважали, що зможемо обіграти Румунію на майстерності, бо майстерність дійсно є в цієї команди. Але як показав досвід, то без злості, без агресії, без великого бажання нічого не вийде", — сказав гравець.

Нагадаємо, в останньому третьому турі групового етапу Євро-2024 Україна зіграла в нульову нічию з Бельгією.

У паралельному матчі між Румунією та Словаччиною також була зафіксована нічия. Зрештою, останнє місце у групі E посіла саме збірна України. Групу виграли румуни, другими йдуть бельгійці, а словаки посіли 3 місце.