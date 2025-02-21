Степаненко з поразки дебютував за Еюпспор у матчі чемпіонату Туреччини
Тарас Степаненко
ФК Еюпспор
Український хавбек Тарас Степаненко дебютував за Еюпспор у матчі проти Бешикташа в межах чемпіонату Туреччини.
Команда українця програла з рахунком 1:3. До цього Тарас зіграв один матч у Кубку Туреччини.
Степаненко з'явився на полі на 73-й хвилині замість Меліха Кабасакала.
Нагадаємо, Степаненко перейшов у Еюспор 31 січня на правах вільного агента.
Матч проти Боруссії (1:3) став для нього останнім у футболці Шахтаря, в якому він провів останні 14,5 років своєї кар'єри.
Раніше спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна заявив, що клуб пішов на зустріч півзахиснику Тарасу Степаненку під час переходу у турецький Еюпсор.