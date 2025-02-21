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Степаненко з поразки дебютував за Еюпспор у матчі чемпіонату Туреччини

Олексій Мурзак — 21 лютого 2025, 23:19
Степаненко з поразки дебютував за Еюпспор у матчі чемпіонату Туреччини
Тарас Степаненко
ФК Еюпспор

Український хавбек Тарас Степаненко дебютував за Еюпспор у матчі проти Бешикташа в межах чемпіонату Туреччини.

Команда українця програла з рахунком 1:3. До цього Тарас зіграв один матч у Кубку Туреччини.

Степаненко з'явився на полі на 73-й хвилині замість Меліха Кабасакала.

Нагадаємо, Степаненко перейшов у Еюспор 31 січня на правах вільного агента.

Матч проти Боруссії (1:3) став для нього останнім у футболці Шахтаря, в якому він провів останні 14,5 років своєї кар'єри.

Раніше спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна заявив, що клуб пішов на зустріч півзахиснику Тарасу Степаненку під час переходу у турецький Еюпсор.

Бешикташ Тарас Степаненко Еюпспор

Тарас Степаненко

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