Дебют не вдався: Еюпспор зі Степаненком поступився у Кубку Туреччини

Український хавбек Тарас Степаненко зіграв свій дебютний матч за турецький Еюпспор.

Його команда у 2 раунді Кубку Туреччини поступилась на виїзді Коньяспору з рахунком 1:3.

Український півзахисник розпочав гру у стартовому складі та був замінений на 74-й хвилині гри за рахунку 0:2.

Кубок Туреччини

2 раунд, 4 лютого

Коньяспор – Еюпспор 3:1(1:0)

Голи: 1:0 – 45+3 Алексич, 2:0 – 48 Бостан, 2:1 – 85 Тіам, 3:1 – 90+8 Ндао

Нагадаємо, Степаненко перейшов у Еюспор 31 січня на правах вільного агента.

Матч проти Боруссії (1:3) став для нього останнім у футболці Шахтаря, в якому він провів останні 14,5 років своєї кар'єри.