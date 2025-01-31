Тарас Степаненко приєднався до турецького Еюпспора

Клуб турецької Суперліги Еюпспор оголосив про підписання контракту з Тарасом Степаненком.

Про цей перехід повідомляє турецький колектив.

Сторони уклали угоду терміном на півтора роки (до літа 2026 року). 35-річний українець дістався туркам безкоштовно, залишивши раніше Шахтар на правах вільного агента.

"Я дуже радий бути тут. Це честь бути гравцем Еюпспору. Ця команда має чудові перспективи на майбутнє, у них чудовий тренер, уболівальники та команда. Я хочу допомогти команді досягти її мрій та бути частиною цього", – сказав Степаненко.

ikas Eyüpspor’a Hoş Geldin Taras Stepanenko!



ikas Eyüpspor’umuz, Taras Stepanenko ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.



Asbaşkanımız Fatih Kulaksız: Taras sadece Avrupa futbolu için değil dünya futbolu için de bence çok önemli bir karakter. Çok tecrübeli bir oyuncu. Yaşına rağmen… pic.twitter.com/gdXo5B0dzJ — ikas Eyüpspor (@eyupsporkulubu) January 31, 2025

Нагадаємо, що матч проти Боруссії (1:3) став для Степаненка останнім у футболці Шахтаря, в якому він провів останні 14,5 років своєї кар'єри.

Після того поєдинку Ліги чемпіонів донецький клуб подякував своєму капітану за всі роки, проведені в "помаранчево-чорній" футболці.

Раніше відбулося жеребкування стикових матчів плейоф Ліги чемпіонів-2024/25, за результатами якого команди Андрія Луніна та Анатолія Трубіна дізналися своїх суперників.