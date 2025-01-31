Тарас Степаненко приєднався до турецького Еюпспора
Тарас Степаненко (праворуч)
Еюпспор
Клуб турецької Суперліги Еюпспор оголосив про підписання контракту з Тарасом Степаненком.
Про цей перехід повідомляє турецький колектив.
Сторони уклали угоду терміном на півтора роки (до літа 2026 року). 35-річний українець дістався туркам безкоштовно, залишивши раніше Шахтар на правах вільного агента.
"Я дуже радий бути тут. Це честь бути гравцем Еюпспору. Ця команда має чудові перспективи на майбутнє, у них чудовий тренер, уболівальники та команда. Я хочу допомогти команді досягти її мрій та бути частиною цього", – сказав Степаненко.
Нагадаємо, що матч проти Боруссії (1:3) став для Степаненка останнім у футболці Шахтаря, в якому він провів останні 14,5 років своєї кар'єри.
Після того поєдинку Ліги чемпіонів донецький клуб подякував своєму капітану за всі роки, проведені в "помаранчево-чорній" футболці.
Раніше відбулося жеребкування стикових матчів плейоф Ліги чемпіонів-2024/25, за результатами якого команди Андрія Луніна та Анатолія Трубіна дізналися своїх суперників.