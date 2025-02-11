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Шахтар пішов на зустріч Степаненку: Срна – про перехід гравця у турецький Еюпсор

Олександр Булава — 11 лютого 2025, 19:46
Шахтар пішов на зустріч Степаненку: Срна – про перехід гравця у турецький Еюпсор
Тарас Степаненко
ФК Еюпспор

Спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна заявив, що клуб пішов на зустріч півзахиснику Тарасу Степаненку під час переходу у турецький Еюпсор.

Цитує функціонера пресслужба "гірників".

"Ну, це також було рішення наше разом із президентом. Степаненко – легенда клубу, хотів ще пограти у футбол, адже в останні пів року він не отримував стільки ігрової практики, як хотів би, і президент пішов йому назустріч, схвалив це з Містером, директором, зі мною, – і ми дали Стьопі статус вільного агента, щоб він пограв в іншому клубі, в іншому чемпіонаті, тому що він хоче грати у футбол – це всім зрозуміло.

Це футболіст і людина, яка дала дуже багато Шахтарю. Але, на жаль, ніхто з нас не вічний. Тому я кажу йому велике дякую за те, що він зробив для Шахтаря", – розповів Срна.

Нагадаємо, що матч проти Боруссії (1:3) став для нього останнім у футболці Шахтаря, в якому він провів останні 14,5 років своєї кар'єри.

Степаненко перейшов у Еюспор 31 січня на правах вільного агента.

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