Шахтар пішов на зустріч Степаненку: Срна – про перехід гравця у турецький Еюпсор
Спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна заявив, що клуб пішов на зустріч півзахиснику Тарасу Степаненку під час переходу у турецький Еюпсор.
Цитує функціонера пресслужба "гірників".
"Ну, це також було рішення наше разом із президентом. Степаненко – легенда клубу, хотів ще пограти у футбол, адже в останні пів року він не отримував стільки ігрової практики, як хотів би, і президент пішов йому назустріч, схвалив це з Містером, директором, зі мною, – і ми дали Стьопі статус вільного агента, щоб він пограв в іншому клубі, в іншому чемпіонаті, тому що він хоче грати у футбол – це всім зрозуміло.
Це футболіст і людина, яка дала дуже багато Шахтарю. Але, на жаль, ніхто з нас не вічний. Тому я кажу йому велике дякую за те, що він зробив для Шахтаря", – розповів Срна.
Нагадаємо, що матч проти Боруссії (1:3) став для нього останнім у футболці Шахтаря, в якому він провів останні 14,5 років своєї кар'єри.
Степаненко перейшов у Еюспор 31 січня на правах вільного агента.