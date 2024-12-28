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Колишній хавбек Полісся стане гравцем ЛНЗ – джерело

Олексій Мурзак — 28 грудня 2024, 16:51
Колишній хавбек Полісся стане гравцем ЛНЗ – джерело
В'ячеслав Танковський
ФК Полісся

Колишній півзахисник житомирського Полісся В’ячеслав Танковський продовжить кар'єру в черкаському ЛНЗ.

Про це повідомило ТаТоТаке.

Останні місяці 29-річний гравець підтримував форму з Зорею, але до підписання контракту не дійшло.

За інформацією джерела, Танковський досяг принципової згоди з ЛНЗ, у який перейде в статусі вільного агента.

Раніше сам гравець анонсував, що незабаром підпише контракт із новим клубом, однак назву команди не називав.

Влітку Танковський залишив Полісся, бо головний тренер Імад Ашур не був зацікавлений у ньому. З того часу він перебував у статусі вільного агента.

Півзахисник став гравцем Полісся влітку 2023 року. За цей час він відіграв 31 матч відзначився 2 голами та віддав 2 асисти. Tranfermarkt оцінює 29-річного центрального півзахисника в 800 тисяч євро.

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