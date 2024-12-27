Контракт підпишемо скоро: колишній півзахисник Полісся знайшов новий клуб

Колишній півзахисник житомирського Полісся В’ячеслав Танковський знайшов новий клуб.

Про це він розповів у коментарі Українському футболу.

"Контракт підпишемо зовсім скоро, але наразі не можу розголошувати деталей через домовленість з клубом", – розповів хавбек.

Раніше інсайдер Ігор Бурбас повідомляв, що Танковський стане гравцем Зорі.

Влітку гравець залишив Полісся, бо головний тренер Імад Ашур не був зацікавлений у ньому. З того часу він перебував у статусі вільного агента.

Півзахисник став гравцем Полісся влітку 2023 року. За цей час він відіграв 31 матч – відзначився 2 голами та віддав 2 асисти. Tranfermarkt оцінює 29-річного центрального півзахисника в 800 тисяч євро.