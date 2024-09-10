Полісся розірвало контракт з ключовим гравцем минулого сезону

Півзахисник В’ячеслав Танковський залишив житомирське Полісся.

Про це повідомляє Transfermarkt.

На порталі зазначено, що 29-річний футболіст перебуває без клубу. Його угода з "вовками" була розрахована до 30 червня 2026 року.

Танковський став гравцем Полісся влітку 2023 року. За цей час він відіграв 31 матч — відзначився 2 голами та віддав 2 асисти.

У червні гравець заявив, що головний тренер Імад Ашур не розраховує на нього. Зазначалося, що ним цікавився неназваний ізраїльський клуб.

Після 5 турів в Українській Прем'єр-лізі Полісся набравши 10 очок посідає 2 сходинку у чемпіонаті України. Наступний матч команда зіграє 15 вересня проти Вереса.