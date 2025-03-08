Захисник збірної України Максим Таловєров вийде в стартовому складі Плімута на гру проти Шеффілда Венсдей у матчі 36 туру Чемпіоншипу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Поєдинок розпочнеться о 17:00 за київським часом.

Your Greens to face Wednesday 📋 pic.twitter.com/BSrJviCenc — Plymouth Argyle FC (@Argyle) March 8, 2025

Нагадаємо, спонсором Шеффілда є "MOCKBA Modular". Раніше Чемпіон розповів, що власниками цієї компанії є росіяни, які відкрито підтримують війну Росії проти України.

Нещодавно Плімут грав проти Манчестер Сіті в Кубку Англії та став одним з найкращих гравців своєї команди. Саме український захисник відкрив рахунок у матчі.

Оборонець приєднався до Плімута в останній день січня за рекордну для Аргайл суму. За цей час українець зіграв сім матчів у всіх турнірах, в яких відзначився двома забитими м'ячами.