Росіяни спонсорують один із найстаріших клубів Англії та відкрито підтримують війну в Україні

Нещодавно англійський Брентфорд, за який виступає українець Єгор Ярмолюк, грав у 1/8 фіналу Кубку Ліги проти Шеффілда Венсдей із Чемпіоншипу. Українським вболівальникам кинувся в очі спонсор Шеффілда "MOCKBA Modular" (MOCKBA – абревіатура від Matveev Offsite Construction). Зрозуміло, що першою асоціацією з назвою стала столиця Росії.

Тож Чемпіон вирішив розібратися, на скільки пов’язана ця компанія з Росією і знайшов показову інформацію. Але про все по порядку.

Хто власник MOCKBA Modular

За даними британської урядової інформаційної бази компаній та власників, компанією наразі володіє лише одна людина – Павєл Матвєєв.

Зазначається, що він за національністю латвієць. Проте не все так просто. Він заснував MOCKBA Modular разом зі своїм родичем Дмітрієм Матвєєвим. А вже у нього на власній сторінці чітко написано "росіянин".

Скрін акаунту Дмітрія Матвєєва в Instagram, зроблений 30.10.2024

Те, що вони є сім’єю можна припустити вже з прізвища. Проте це може бути збігом, тому ми вирішили знайти якісь інші докази. І на сторінці ще однієї Матвєєвої, Анни, знайшли кілька дописів, де відмічені обидва. На всіх підписах до постів написано "сім’я".

UPD: Під час написання цього тексту Анна закрила свою сторінку, тому вставити допис не вдалося. Проте збереглося фото.

Павєл - зліва в білому, а Дмітрій у червоному

Що не так із MOCKBA Modular

MOCKBA Modular займається будівництвом. В описі компанії зазначається, що вона пропонує "економічно ефективні рішення для житла, побудовані з високоінтегрованих модулів", виготовлених на їхньому заводі.

Вона почала співпрацювати з Шеффілдом 18 жовтня 2024-го. Пресслужба футбольного клубу писала про цю угоду так:

"Сови" раді повідомити, що компанія Mockba Modular (MOCKBA) стала головним партнером Шеффілд Венсдей. Це партнерство знаменує собою захоплюючу главу для MOCKBA, оскільки компанія продовжує розширювати свою присутність у футбольному світі".

Компанія була створена у 2016 році, проте у всіх соцмережах перші пости датовані 2021-м. Не виключаємо, що попередні дописи компанії були почищені, але прямих доказів цього немає, тому це не більше ніж припущення.

Проте, доволі показово виглядають підписки компанії у Facebook. Можливо хтось просто переплутав робочий акаунт зі своїм власним, але факт залишається фактом. За документами компанія з Великобританії підписана на три російські сторінки з рецептами приготування їжі.

Скрін підписок акаунту MOCKBA Modular у Facebook, зроблений 30.10.2024

Хто такий Дмітрій Матвєєв

Повернімося до Дмітрія. Як ми вже зрозуміли, він росіянин. А тепер розберемо його політичні погляди. Після невеликого аналізу його соцмереж стало зрозуміло, що він затято підтримує Росію та війну. Також він підтримує анексію Криму, що видно з цього посту:

Скрін акаунту Дмітрія Матвєєва в Facebook, зроблений 30.10.2024

Проте у росіянина, що веде бізнес на Заході, після повномасштабного вторгнення погляди могли змінитись. Однак як показує аналіз сторінок, це зовсім не так. Більше того, він цього не приховує. Буде достатньо лише одного скріна, щоб довести це:

Скрін акаунту Дмітрія Матвєєва у ВК, зроблений 30.10.2024

Чи пов’язаний Дмітрій з Павлом

Як ми вже казали, наразі за інформацією з британських баз даних власником компанії є лише Павєл. Дмітрій же звільнився 20 травня 2018 року. Тобто напряму пов’язати його із сучасною діяльністю MOCKBA Modular начебто й важко. Проте можна пов’язати іншим шляхом. У власності Павла також є кіберспортивна організація One Breath Gaming.

Наразі вона неактивна, розпустивши команди з двох дисциплін за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення. Проте цікаво інше. По-перше, за команди виступали росіяни та білоруси.

А по-друге, співвласником організації є саме Дмітрій. Зокрема, його акаунт – єдиний контакт організації у спільноті в ВК. Крім того, Дмітрій сам це зазначає на активному акаунті у Facebook.

Скрін акаунту Дмітрія Матвєєва в Facebook, зроблений 30.10.2024

Що цікаво, у британській базі компаній та власників Дмітрій не зазначається співвласником. А тому можна припустити, що сім’я Матвєєвих спробувала підчистити інформацію, щоб їх не можна було пов’язати з Росією (адже у Павла латвійське громадянство).

А в такому випадку, чи можна довіряти інформації, що єдиним власником MOCKBA Modular, яка співпрацює з Шеффілдом Венздей, є лише Павєл?

Додатково: За кілька годин до публікації цієї статті сторінка Дмітрія Матвєєва у Facebook була підчищена. Зокрема, були видалені всі пости з підтримкою Росії та російської армії, а також з опису акаунту зникла інформація, що він є співвласником кіберспортивної організації. Тепер його сторінка виглядає так: