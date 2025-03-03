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Таловєров розповів, що йому сказав Гвардіола після матчу Плімута проти Ман Сіті

Микола Дендак — 3 березня 2025, 09:35
Таловєров розповів, що йому сказав Гвардіола після матчу Плімута проти Ман Сіті
ФК Плімут

Український захисник Плімута Максим Таловєров розповів, що наставник Манчестер Сіті розхвалив захисні дії його команди після матчу в 1/8 фіналу Кубку Англії.

Слова футболіста передає Український футбол.

"Якщо коротко, то йому подобається, як захищається Плімут, як відбувається перебудова в обороні. Все дисципліновано і він це дуже поважає. Мова тіла захисників, як ми підтримуємо одне одного, як взаємодіємо із півзахисниками та воротарем, все це налаштовано добре. Гвардіола також зазначив, що дивився гру із Ліверпулем та похвалив наші дії у ній. Він зробив висновки по цих двох іграх.
Звісно, приємно, коли до тебе підходить один із найвеличніших тренерів сучасності, хвалить захист і каже, що йому подобається. Це було несподівано та приємно. Я навіть уявити не міг, що Жузеп підійде і скаже кілька приємних слів стосовно нашої команди", – сказав Таловєров.

Нагадаємо, в матчі 1/8 фіналу Манчестер Сіті обіграв Плімут з рахунком 3:1. Єдиний гол у складі Аргайл забив саме Максим Таловєров.

Раніше відбулось жеребкування чвертьфіналу турніру, в якому Ман Сіті дізнався свого суперника. Ним став Борнмут, за який грає інший український захисник Ілля Забарний.

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