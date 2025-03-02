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Борнмут Забарного зіграє з Манчестер Сіті в 1/4 фіналу Кубку Англії: інші пари

Олексій Мурзак — 2 березня 2025, 21:58
Борнмут Забарного зіграє з Манчестер Сіті в 1/4 фіналу Кубку Англії: інші пари

У неділю, 2 березня, стали відомі майже всі пари 1/4 фіналу Кубку Англії-2024/25.

Зокрема, Борнмут українського захисника Іллі Забарного зустрінеться з Манчестер Сіті, який вибив Плімут Максима Таловєрова.

Загалом 7 із 8 учасників чвертьфінальної стадії вже відомі. Восьмий учасник, що залишився, визначиться завтра, 3 березня, у протистоянні Ноттінгем Форест – Іпсвіч.

Кубок Англії з футболу-2024/25
1/4 фіналу

Фулгем – Кристал Пелас

Престон – Астон Вілла

Борнмут – Манчестер Сіті

Брайтон – Ноттінгем Форест / Іпсвіч

У передостанньому матчі стадії 1/8 фіналу Манчестер Юнайтед програв удома Фулгему – 1:1, 3:4 за пенальті.

Матчі 1/4 фіналу Кубка Англії-2024/25 будуть зіграні у період з 28 по 31 березня.

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Фулгем

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