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Таловєров: У Зальцбурга такий менталітет, як у Шахтаря

Ігор Чернявський — 21 серпня, 10:45
Таловєров: У Зальцбурга такий менталітет, як у Шахтаря

Захисник ЛАСК Максим Таловєров порівняв менталітет Ред Булл Зальцбурга з менталітетом Шахтаря.

Його слова наводить "Український футбол".

"Чекаю, що в Австрії Зальцбург точно гратиме першим номером. Виїзний матч передбачити важче. У них дуже кваліфікований тренер і, можливо, він вважатиме за краще не пресингувати високо, не зустрічати на чужій частині поля, а робити це в центрі поля.

У них такий менталітет, як умовно у Шахтаря в Україні. Команда зобов'язана грати в Лізі чемпіонів і вони завжди ставлять перед собою максимальні цілі. Можливо, це не дорівнює тиску, але таку мету вони точно мають", — сказав Таловєров.

Зазначимо, що Максим є вихованцем Шахтаря. Напередодні він розповів про вразливе місце Зальцбурга, яким може скористатися Динамо.

Перший матч плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів відбудеться вже сьогодні, 21 серпня. Чемпіон проведе текстову трансляцію поєдинку.

Динамо Київ ЛАСК РБ Зальцбург Максим Таловєров Шахтар Донецьк Ліга чемпіонів-2024/25

Максим Таловєров

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