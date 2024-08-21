Таловєров: У Зальцбурга такий менталітет, як у Шахтаря
Захисник ЛАСК Максим Таловєров порівняв менталітет Ред Булл Зальцбурга з менталітетом Шахтаря.
Його слова наводить "Український футбол".
"Чекаю, що в Австрії Зальцбург точно гратиме першим номером. Виїзний матч передбачити важче. У них дуже кваліфікований тренер і, можливо, він вважатиме за краще не пресингувати високо, не зустрічати на чужій частині поля, а робити це в центрі поля.
У них такий менталітет, як умовно у Шахтаря в Україні. Команда зобов'язана грати в Лізі чемпіонів і вони завжди ставлять перед собою максимальні цілі. Можливо, це не дорівнює тиску, але таку мету вони точно мають", — сказав Таловєров.
Зазначимо, що Максим є вихованцем Шахтаря. Напередодні він розповів про вразливе місце Зальцбурга, яким може скористатися Динамо.
Перший матч плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів відбудеться вже сьогодні, 21 серпня. Чемпіон проведе текстову трансляцію поєдинку.