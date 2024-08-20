На замітку для Динамо: Таловєров назвав вразливе місце Зальцбурга

Центральний захисник австрійського ЛАСК Максим Таловєров вважає, що в матчах проти РБ Зальцбурга Динамо треба витискати максимум із ізоляцій.

Про це вихованець Шахтаря розповів у інтерв’ю "Українському футболу".

"Це дуже сильна команда, яка щороку продає своїх найкращих футболістів – по 2-3-4 гравці, але залишається потужною. Думаю, вони були на піку 4-6 років тому. Зараз із ними більш реально конкурувати і їм вже стає важче на внутрішній арені. Підтвердження цьому – минулого сезону Штурм виграв і чемпіонство, і Кубок Австрії, хоча вже дуже давно нікому не вдавалося не дати Зальцбургу здобути жодного внутрішнього трофею.

Тим не менш, не думаю, що вони стали слабшими порівняно з минулим сезоном. Вони грають кожні три дні, і будь-яка зустріч з ЛАСК надзвичайно важка для них. Вони почали грати більш ризиковано в обороні. Часто залишають гравців один в один і це та ситуація, якою можна намагатися скористатися", — сказав Таловєров.