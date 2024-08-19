Динамо Київ — Зальцбург: онлайн-трансляція

Київське Динамо зіграє проти австрійського Зальцбурга в першому матчі плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Поєдинок відбудеться в середу, 21 серпня, на "Арена Люблін" в однойменному польському місті. Початок — о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку в цій новині.

Нагадаємо, що на шляху до вирішальної стадії відбору підопічні Олександра Шовковського в другому кваліфікаційному колі ЛЧ розгромило Партизан за сумою двох матчів з рахунком 9:2, а також здолали Рейнджерс. У першій грі Динамо зіграло внічию 1:1, а на виїзді зуміли в більшості обіграти суперника (2:0).