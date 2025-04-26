Через травму не грав з березня: Таловєров повернувся до заявки Плімута

Український захисник Плімута Максим Таловєров потрапив до заявки команди на матч передостаннього туру Чемпіоншипа проти Престона.

Про це повідомила пресслужба "піратів", яка оголосила стартовий склад на поєдинок. Українець, який напередодні відновився після пошкодження, розпочне гру на лаві запасних.

Зустріч розпочнеться о 17.00.

Зазначимо, що травму Максим отримав у матчі Чемпіоншипу проти Дербі 15 березня. Через пошкодження Таловєров був змушений залишити табір національної збірної України.

Нагадаємо, 24-річний українець приєднався до Плімута в останній день січня за рекордну для Аргайл суму. З того часу Максим провів за команду 11 матчів у всіх турнірах і відзначився 2 голами.

Плімут займає останнє місце в Чемпіоншипі, набравши 43 очки.