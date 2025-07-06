Робитимемо все, щоб опинитися вище: Таловєров – про перехід у Сток Сіті та прощання з Плімутом

Нещодавно центральний захисник збірної України Максим Таловєров попрощався з англійським Плімутом та перейшов у Сток Сіті.

У розмові з Чемпіоном футболіст розповів, яким видалося його прощання з клубом, та які виклики стоять перед ним у новій команді.

Читайте також : Грає серцем і розумом: у Сток Сіті пояснили трансфер Таловєрова

– Звісно, я знав про Сток Сіті. Я з дитинства разом з батьком дивився футбол, і в основному це була Англійська Прем'єр-ліга або Ліга чемпіонів. І, звісно, я пам'ятаю Сток Сіті, який грав у АПЛ. Завжди, коли вони грали проти топ-6, ми завжди спостерігали, дивилися. Плюс дуже цікаві футболісти раніше грали за цю команду в атаці. За ними було дуже цікаво спостерігати, і вони показували дуже класний футбол.

– Які виклики стоять перед вами у новому клубі?

– Переді мною стоїть виклик підняти команду вище, ніж команда була у минулих роках. І я вважаю, що цей клуб, з такими футболістами, з відносно новим тренерським штабом та з таким власником заслуговує на вищі місця, ніж були раніше. Тому робитимемо все, щоб опинитися вище.

– Яким було прощання з Плімутом та як оцінюєте час, проведений там?

– Звичайно, не легко було розходитись, бо хлопці, фанати, всі, хто нас підтримував, дуже близько мене прийняли. Вони завжди допомагали, і в адаптації, і на полі, і за ним. Їм велика вдячність. Вони назавжди залишаться у мене в серці та пам'яті. Я буду стежити за ними та сподіватися, що вони вже в цьому сезоні зможуть повернутися в Чемпіоншип. Бажаю їм всього найкращого, вони заслуговують на це, фанати заслуговують на це.

Після цих кількох місяців у Плімуті лише позитивні емоції. Немає жодних негативних спогадів, окрім, звісно, вильоту з Чемпіоншипу. Але я вважаю, після приходу тренера, мене та ще кількох гравців ми зробили максимум. Якщо рахувати після нашого приходу, то ми набрали очок достатньо, щоб закріпитися в середині таблиці. Але, на жаль, очки рахуються з літа. І я думаю було дуже багато втрачено шансів у першому півріччі, що не дозволило нам залишитися в Чемпіоншипі.

– Які найближчі плани в Сток Сіті?

– У п'ятницю ми вилітаємо на збори в Іспанію. Найближчі плани – підготуватися якнайкраще до першого матчу на початку серпня, бо графік доволі важкий, і нам потрібно бути до нього готовим.