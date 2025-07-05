Сток Сіті оголосив про підписання Таловєрова

Захисник Плімута та збірної України Максим Таловєров став гравцем Сток Сіті.

Про це повідомила пресслужба клубу Чемпіоншипу.

Сторони підписали контракт на три роки, але сума угоди не розголошується. За даними британських ЗМІ, "гончарі" заплатили за Таловєрова близько двох мільйонів євро.

Minimal comfort, maximum fight.



Maksym Talovierov is a Potter 🇺🇦 pic.twitter.com/PmESmpZcUW — Stoke City FC (@stokecity) July 5, 2025

Таловєров приєднався до Плімута наприкінці січневого трансферного вікна цього року, перейшовши з австрійського ЛАСКа за 2 мільйони євро. Це стало трансферним рекордом англійського клубу.

У другій частині сезону-2024/25 захисник зіграв у 13 матчах, у яких відзначився двома голами, одним асистом та чотирма жовтими картками. Transfermarkt оцінює вартість українця в 3 мільйони євро.

Минулу кампанію Сток Сіті завершив на 18 місці турнірної таблиці Чемпіоншипу, набравши 51 заліковий бал.

Раніше повідомлялось, що інший український захисник може продовжити кар'єру в АПЛ.