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Сток Сіті оголосив про підписання Таловєрова

Володимир Максименко — 5 липня 2025, 13:12
Максим Таловєров у Сток Сіті
Максим Таловєров
Сток Сіті

Захисник Плімута та збірної України Максим Таловєров став гравцем Сток Сіті.

Про це повідомила пресслужба клубу Чемпіоншипу.

Сторони підписали контракт на три роки, але сума угоди не розголошується. За даними британських ЗМІ, "гончарі" заплатили за Таловєрова близько двох мільйонів євро.

Таловєров приєднався до Плімута наприкінці січневого трансферного вікна цього року, перейшовши з австрійського ЛАСКа за 2 мільйони євро. Це стало трансферним рекордом англійського клубу.

У другій частині сезону-2024/25 захисник зіграв у 13 матчах, у яких відзначився двома голами, одним асистом та чотирма жовтими картками. Transfermarkt оцінює вартість українця в 3 мільйони євро. 

Минулу кампанію Сток Сіті завершив на 18 місці турнірної таблиці Чемпіоншипу, набравши 51 заліковий бал.

Раніше повідомлялось, що інший український захисник може продовжити кар'єру в АПЛ.

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