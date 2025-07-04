Тренер Плімута підтвердив відхід Таловєрова

Новий головний тренер Плімута Том Клеверлі заявив, що український захисник команди Максим Таловєров покине клуб.

Цитує наставника Plymouthherald.

"Ми очікуємо, що Максі завершить свій перехід з клубу. Я думаю, що це на 99 відсотків зроблено. Я буду максимально чесним у цьому питанні, і ми не очікуємо, що він повернеться до складу.

Він гравець, чия якість помітна неозброєним оком. Максі грає за збірну України й намагається потрапити на чемпіонат світу. Він дуже поважає мене, своїх товаришів по команді, і якщо вам, на жаль, доведеться втратити такого гравця, як Максі, то він, безсумнівно, зробив це дуже поважно і перейшов на вищий рівень. Це природний наслідок вильоту.

Ви можете або зосередитися на гравцях, яких втрачаєте на цьому етапі, або ж бути в захваті від гравців, яких ми привели. Після двох тижнів тренувань я дуже задоволений гравцями, а також атмосферою в команді. Саме на цьому я зараз зосереджую свою увагу. Я можу сказати, що я не бачив Максі на тренуванні, але ми мали кілька дуже шанобливих розмов, і я також бажаю йому всього найкращого", – розповів Клеверлі.