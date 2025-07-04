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Тренер Плімута підтвердив відхід Таловєрова

Олександр Булава — 4 липня 2025, 20:22
Тренер Плімута підтвердив відхід Таловєрова
Максим Таловєров
Getty Images

Новий головний тренер Плімута Том Клеверлі заявив, що український захисник команди Максим Таловєров покине клуб.

Цитує наставника Plymouthherald.

"Ми очікуємо, що Максі завершить свій перехід з клубу. Я думаю, що це на 99 відсотків зроблено. Я буду максимально чесним у цьому питанні, і ми не очікуємо, що він повернеться до складу.

Він гравець, чия якість помітна неозброєним оком. Максі грає за збірну України й намагається потрапити на чемпіонат світу. Він дуже поважає мене, своїх товаришів по команді, і якщо вам, на жаль, доведеться втратити такого гравця, як Максі, то він, безсумнівно, зробив це дуже поважно і перейшов на вищий рівень. Це природний наслідок вильоту.

Ви можете або зосередитися на гравцях, яких втрачаєте на цьому етапі, або ж бути в захваті від гравців, яких ми привели. Після двох тижнів тренувань я дуже задоволений гравцями, а також атмосферою в команді. Саме на цьому я зараз зосереджую свою увагу. Я можу сказати, що я не бачив Максі на тренуванні, але ми мали кілька дуже шанобливих розмов, і я також бажаю йому всього найкращого", – розповів Клеверлі.

Раніше повідомлялося, що захисник збірної України близький до переходу в Сток Сіті.

Таловєров приєднався до Плімута наприкінці січневого трансферного вікна цього року, перейшовши з австрійського ЛАСКа за 2 мільйони євро. Це стало трансферним рекордом англійського клубу.

У другій частині сезону-2024/25 захисник зіграв у 13 матчах, у яких відзначився двома голами, одним асистом та чотирма жовтими картками. Transfermarkt оцінює вартість українця в 3 мільйони євро.

Максим Таловєров Плімут

Максим Таловєров

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