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Англійські клуби погодили трансфер Таловєрова – джерело

Андрій Мошкун — 2 липня 2025, 10:50
Англійські клуби погодили трансфер Таловєрова – джерело
Максим Таловєров
ФК Плімут

Представники Сток Сіті та Плімута узгодили всі деталі трансферу Максима Таловєрова.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Придбання центрбека збірної України обійдеться Стоку у 2 млн євро. Тепер рішення щодо переходу прийматиме сам Таловєров, який наразі узгоджує з потенційно новим клубом особистий контракт.

Таловєрову важливо грати в команді, яка ставить перед собою завдання вийти в АПЛ. Якщо сторони зійдуться, очікується, що угоду буде підписано після медогляду за формулою "3+1".

Нагадаємо, що Плімут Аргайл вилетів із Чемпіоншипу до Ліги 1.

Максим Таловєров приєднався до Плімута наприкінці січневого трансферного вікна цього року, перейшовши з австрійського ЛАСКа за 2 мільйони євро. Це стало трансферним рекордом англійського клубу.

У другій частині сезону-2024/25 захисник зіграв у 13 матчах, у яких відзначився двома голами, одним асистом та чотирма жовтими картками. Transfermarkt оцінює вартість українця в 3 мільйони євро

Раніше Таловєров прокоментував зацікавленість Сток Сіті у його послугах.

Сток Сіті Чемпіонат Англії, Чемпіоншип Максим Таловєров Плімут

Максим Таловєров

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