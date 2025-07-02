Англійські клуби погодили трансфер Таловєрова – джерело

Представники Сток Сіті та Плімута узгодили всі деталі трансферу Максима Таловєрова.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Придбання центрбека збірної України обійдеться Стоку у 2 млн євро. Тепер рішення щодо переходу прийматиме сам Таловєров, який наразі узгоджує з потенційно новим клубом особистий контракт.

Таловєрову важливо грати в команді, яка ставить перед собою завдання вийти в АПЛ. Якщо сторони зійдуться, очікується, що угоду буде підписано після медогляду за формулою "3+1".

Нагадаємо, що Плімут Аргайл вилетів із Чемпіоншипу до Ліги 1.

Максим Таловєров приєднався до Плімута наприкінці січневого трансферного вікна цього року, перейшовши з австрійського ЛАСКа за 2 мільйони євро. Це стало трансферним рекордом англійського клубу.

У другій частині сезону-2024/25 захисник зіграв у 13 матчах, у яких відзначився двома голами, одним асистом та чотирма жовтими картками. Transfermarkt оцінює вартість українця в 3 мільйони євро

Раніше Таловєров прокоментував зацікавленість Сток Сіті у його послугах.