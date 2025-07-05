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Таловєров: Залишаю Плімут із незабутніми спогадами

Олег Дідух — 5 липня 2025, 16:12
Таловєров: Залишаю Плімут із незабутніми спогадами
Максим Таловєров
Getty Images

Центральний захисник збірної України Максим Таловєров попрощався з Плімутом, за який виступав із січня поточного року.

Відповідний пост 25-річний українець опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Хоча я пробув в Плімуті недовго, я справді насолоджувався кожною миттю. З моменту мого переходу мене зустріли з розпростертими обіймами, і я відчув себе частиною чогось особливого. Я залишаю клуб із незабутніми спогадами – перемога над Ліверпулем у Кубку Англії та гол на стадіоні Етіхад – це моменти, які я пам'ятатиму все життя.

Мені дуже шкода, що ми не змогли залишитися в лізі минулого сезону. Кожен з нас віддав усі сили, і боляче, що не вдалося зберегти клуб у Чемпіоншипі, де йому і належить бути. Я хочу подякувати своїм партнерам по команді, персоналу і, звичайно, дивовижній "Зеленій армії" вболівальників за підтримку протягом усього часу. Я бажаю Плімуту тільки найкращого в майбутньому і сподіваюся одного дня повернутися на Хоум Парк – це місце завжди буде займати особливе місце в моєму серці", – написав Таловєров.

Нагадаємо, сьогодні, 5 липня, Таловєров перейшов у Сток Сіті за 2 мільйони євро. За півроку в Плімуті Таловєров провів 13 матчів, відзначившись у них 2 голами та 1 асистом.

Плімут Таловеров

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