Таловєров міг опинитися в одній команді з Мессі

Український захисник Плімута та збірної України Максим Таловєров міг перейти в Інтер Маямі та грати в одній команди з Ліонелем Мессі.

Про це повідомив Михайло Співаковський на каналі ВЗБІРНА.

" З США була пропозиція від Інтер Маямі. Там була ситуація, що вони хотіли взяти його в оренду, але ЛАСК взагалі не розглядав варіант оренди ", – сказав журналіст.

Зазначимо, що раніше у цьому клубі виступав інший український захисник Сергій Кривцов, який залишив Інтер 9 грудня. У контракті була опція продовження, але клуб відхилив її.

Нагадаємо, Таловєров перейшов у Плімут з Чемпіоншипу. Його трансфер став рекордним в історії англійського клубу. Захисник вже встиг зіграти дебютний матч, в якому Максима визнали найкращим гравцем.