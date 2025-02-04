Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Таловєров міг опинитися в одній команді з Мессі

Микола Дендак — 4 лютого 2025, 22:20
Максим Таловєров на Євро-2024
Максим Таловєров
УАФ

Український захисник Плімута та збірної України Максим Таловєров міг перейти в Інтер Маямі та грати в одній команди з Ліонелем Мессі.

Про це повідомив Михайло Співаковський на каналі ВЗБІРНА.

"З США була пропозиція від Інтер Маямі. Там була ситуація, що вони хотіли взяти його в оренду, але ЛАСК взагалі не розглядав варіант оренди", – сказав журналіст.

Зазначимо, що раніше у цьому клубі виступав інший український захисник Сергій Кривцов, який залишив Інтер 9 грудня. У контракті була опція продовження, але клуб відхилив її.

Нагадаємо, Таловєров перейшов у Плімут з Чемпіоншипу. Його трансфер став рекордним в історії англійського клубу. Захисник вже встиг зіграти дебютний матч, в якому Максима визнали найкращим гравцем.

Інтер Маямі Ліонель Мессі Михайло Співаковський Максим Таловєров Плімут

Максим Таловєров

Таловєров отримав нагороду гравця матчу з ВБА
Плімут в дебютному матчі Таловєрова обіграв ВБА: відома оцінка українця
Таловєров дебютує за Плімут у матчі з Вест Бромвічем
Сікан та Таловєров можуть дебютувати, Забарний протистоятиме Ліверпулю: матчі українців у Європі
Перед Таловєровим: Балтача, Ребров та інші українці у Чемпіоншипі

Останні новини