Більше не зіграє з Мессі та Суаресом: Кривцов залишив Інтер Маямі
Сергій Кривцов
Інтер Маямі
Колишній гравець збірної України Сергій Кривцов залишив Інтер Маямі.
Про це повідомила пресслужба команди.
У контракті була опція продовження, але клуб відхилив її. 33-річний Кривцов стане вільним агентом.
До американського клубу він приєднався в січні 2023 року. За цей час в МЛС захисник відіграв 43 матчі і забив 2 голи.
З літа 2010 року Сергій майже 13 сезонів віддав Шахтарю, у складі якого 7 разів вигравав УПЛ та стільки ж разів Кубок країни. Він є вихованцем запорізького Металурга.
У вересні 2011 року Сергій дебютував за збірну Україну. Всього за "синьо-жовтих" провів 34 поєдинки, голів не забивав.