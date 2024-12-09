Більше не зіграє з Мессі та Суаресом: Кривцов залишив Інтер Маямі

Колишній гравець збірної України Сергій Кривцов залишив Інтер Маямі.

Про це повідомила пресслужба команди.

У контракті була опція продовження, але клуб відхилив її. 33-річний Кривцов стане вільним агентом.

До американського клубу він приєднався в січні 2023 року. За цей час в МЛС захисник відіграв 43 матчі і забив 2 голи.

З літа 2010 року Сергій майже 13 сезонів віддав Шахтарю, у складі якого 7 разів вигравав УПЛ та стільки ж разів Кубок країни. Він є вихованцем запорізького Металурга.

Thank you 💗🖤



Wishing you all the best!



Find all the details on our year-end roster decisions here: https://t.co/3NVWZHLETM pic.twitter.com/5ozSeHvdMS — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 9, 2024

У вересні 2011 року Сергій дебютував за збірну Україну. Всього за "синьо-жовтих" провів 34 поєдинки, голів не забивав.