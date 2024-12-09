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Більше не зіграє з Мессі та Суаресом: Кривцов залишив Інтер Маямі

Руслан Травкін — 9 грудня 2024, 18:27
Більше не зіграє з Мессі та Суаресом: Кривцов залишив Інтер Маямі
Сергій Кривцов
Інтер Маямі

Колишній гравець збірної України Сергій Кривцов залишив Інтер Маямі.

Про це повідомила пресслужба команди.

У контракті була опція продовження, але клуб відхилив її. 33-річний Кривцов стане вільним агентом.

До американського клубу він приєднався в січні 2023 року. За цей час в МЛС захисник відіграв 43 матчі і забив 2 голи.

З літа 2010 року Сергій майже 13 сезонів віддав Шахтарю, у складі якого 7 разів вигравав УПЛ та стільки ж разів Кубок країни. Він є вихованцем запорізького Металурга.

У вересні 2011 року Сергій дебютував за збірну Україну. Всього за "синьо-жовтих" провів 34 поєдинки, голів не забивав.

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